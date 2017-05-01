Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии

В пресс-центре Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) прошла пресс-конференция по итогам участия якутских спортсменов на чемпионате мира по шахматам среди любителей

Первенство мира прошло с 1 по 9 апреля 2017 в городе Сполето (Италия). Всего награды оспаривали 250 шахматистов из 61 страны мира.

К участию допускались шахматисты с рейтингом FIDE 2300 и ниже. Турнир проходил в трех категориях по рейтингу ФИДЕ, всего было проведено 5 турниров. Отрадно, что впервые в истории шахмат республики наши спортсмены стали чемпионами и призерами такого представительного форума. Честь Якутии в этом турнире защищали студенты Северо-Восточного федерального университета, кандидаты в мастера спорта России Руслан ПАХОМОВ, Туйаара АДАМОВА (магистранты ИФКиС СВФУ) и Вилена ПОПОВА (студентка ФЭИ СВФУ).В программе блиц – в «молниеносной игре» из девяти партий Пахомов набрал семь с половиной очков и впервые в истории шахмат Якутии завоевал звание чемпиона мира! Руслан набрал одинаковое количество очков с монгольским шахматистом, при этом была учтена его победа в личной встрече. Кроме этого, он стал третьим призером в чемпионате мира среди любителей по классическим шахматам в категории до 2300.Всего на чемпионате Руслан Пахомов сыграл 9 партий. В первом туре победил хозяина чемпионата Микеле ФИЛИППО. Дебют встречи прошел сложно, победа далась за счет ошибки соперника. Во втором туре победил своего соотечественника из Кабардино-Балкарии, трехкратного чемпиона Северо-Кавказского федерального округа. Третьим соперником была Баярма БАЯЖАРГАЛ из Монголии, сильный теоретик и практик. Она проиграла дебют встречи, что предопределило успех Руслана. В четвертом туре наш шахматист обыграл Божидара УГРЕНОВИЧА из Сербии. В заключительном, девятом туре Пахомов сыграл с шахматистом из Канады, который играет на мировых форумах с 1992 года. В случае победы Руслан занял бы второе место, но, к сожалению, отдал инициативу и завершил партию вничью. Таким образом, из 9 возможных Руслан Пахомов набрал 6,5 очков и занял третье место.



Значительного успеха добилась студентка финансово-экономического института Вилена Попова (Намский улус) – стала чемпионкой мира среди женщин по классическим шахматам с рейтингом ФИДЕ 1700. Вместе с ней медали оспаривали 13 женщин. Из 9 возможных Вилена набрала 8 очков и заняла 1 место.

Четырехкратная чемпионка республики Туйаара Адамова (г.Якутск) играла в опене до 2300, где мужчины и женщины играют вместе и показала четвертый результат среди женщин (4,5 очка). Тем не менее, она повысила свой рейтинг на 43 балла. Отметим, что среди ее соперников были 2 мастера ФИДЕ.

Президент федерации шахмат Республики Саха (Якутия) Юрий НИКОЛАЕВ рассказал журналистам о состоянии развития этого интеллектуального вида спорта в регионе. На сегодня в республике есть 8 мастеров спорта ФИДЕ и 1 мастер спорта СССР по шахматам. Одна из главных задач общественной организации – подготовка мастера международного класса. К сведению, у Руслана Пахомова осталось 16 очков для выполнения норматива мастера ФИДЕ. Развитию шахмат мешает мизерное финансирование, отсутствие генерального спонсора и нехватка тренеров высокого класса. Для участия в рейтинговых турнирах также необходимо финансирование. Несмотря на это федерация шахмат ведет активную деятельность. В скором будущем на базе СВФУ планируется открытие кафедры шахмат. И это, несомненно, станет одним из фундаментов дальнейшего развития этого интеллектуального вида спорта. От имени Министерства спорта Республики Саха (Якутия) Руслану Пахомову, Вилене Поповой и Туйааре Адамовой были вручены благодарственные письма.

Источник: Пресс-центр Министерства спорта Республики Саха (Якутия).Фото пресс-службы Ил Тумэна