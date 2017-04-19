Успех якутской делегации на международном форуме «Старшее поколение»

С 12 по 15 апреля в Санкт-Петербурге прошел XII Международный форум «Старшее поколение». Форум является крупнейшим в стране выставочно-конгрессным проектом, направленным на развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей с целью создания максимально комфортных условий для их жизни.

В работе форума приняли участие более 2200 специалистов из 8 стран и 76 городов России, в том числе из Якутии. Грандиозное по масштабу мероприятие посетило более 20 тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Организаторами форума выступили правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, другие учреждения и организации. В рамках форума было проведено более 100 мероприятий по пяти направлениям: выставочная экспозиция, деловая, конкурсная, познавательная и культурная программы.

Якутская делегация, состоящая из 15 сотрудников и курсистов Школы третьего возраста г. Якутска, представили на форуме культуру Якутии и деятельность своей школы. На выставке якутские мастерицы Нина АРТАМОНОВА, Саргылаана ГАБЫШЕВА и Анна ЕФИМОВА представили изделия из конского волоса и береста, провели мастер-классы по бисероплетению. В культурной программе якутяне показали концерт «Мы из Земли Олонхо». Петербуржцы увидели танцы, услышали песни дэгэрэн и скороговорки-чабыргах, звучание якутского варгана-хомуса, а в конце якутяне удивили всех круговым обрядовым танцем осуохай. В танцевальном конкурсе ансамбль «Вдохновение» («Иэйии») под руководством Александры ТРОЕВОЙ исполнил четыре танца разных стилей: цыганский, ретро, вальс и даже фламенко. На гала-концерте якутяне исполнили танец с чоронами. В конкурсе по оздоровительной гимнастике якутяне под руководством Лидии ИВАНОВОЙ презентовали мастер-класс по йога-терапии, который получил номинацию «Самая сложная программа». Все участники делегации награждены кубками, медалями и грамотами.

17 апреля делегация посетила Постпредство Якутии и встретилась с заместителем Постпреда Якутии при Президенте России Юрием КРАВЦОВЫМ. Якутяне рассказали о своих достижениях, поделились с эмоциями и наблюдениями. На встрече солист, сотрудник ГУП ЖКХ РС(Я), Вячеслав ПОПОВ исполнил песню Фрэнка Синатры «Мой путь», вновь вызвав восторг делегации. Высокий уровень исполнительского искусства Вячеслава Попова подтверждает то, что представители одного из концертных агентств города на Неве даже предложили его задержаться на месяц и заключить с ними контракт. Вся делегация единогласно поблагодарила руководство Школы третьего возраста Якутска за возможность увидеть Северную столицу и представить свой город и республику в столь масштабном мероприятии.