Успех в «неженском деле»: еще одна якутянка – энергетик в РусГидро

Евдокия Еремеева, еще совсем недавно руководитель отдела топливообеспечения и договорной работы АО «Теплоэнергосервис» (структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго») – яркий пример тех женщин, которые меняют представление о том, что у энергетики «мужское» лицо.

Нынешним летом Евдокию назначили на должность ведущего эксперта в управление проведения закупок АО «РусГидро снабжение». Молодая и целеустремленная девушка всего добивалась сама. Родом Евдокия из с. Аргас Кобяйского района Якутии. Благодаря папе, Павлу Удариновичу Еремееву, мастеру Кобяйского газового участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз» решила стать энергетиком.

После окончания СВФУ, получив специальность «Энергообеспечение промышленных предприятий», устроилась на работу в производственно-технический отдел ГУП «ЖКХ РС(Я)» в п. Сангар. Очень хотелось получить практический опыт работы на селе. Спустя два года перешла работать в исполнительную дирекцию АО «Теплоэнергосервис» в службу эксплуатации оборудования и сетей рядовым специалистом.

Кстати, направить резюме в компанию «Теплоэнергосервис» Евдокии предложила однокурсница и подруга. В Теплоэнергосервисе познакомилась с интересными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Всегда с интересом ездила в командировки в самые отдаленные населенные пункты республики. В характере Евдокии энергичность, целеустремленность и неиссякаемо стремление к новому. Впитывала, как губка знания, перенимала практический опыт бывалых производственников. Евдокию заметили и предложили возглавить отдел топливообеспечения в самый сложный период зимнего завоза. И она справилась!

Своим главным наставником Евдокия считает Владимира Степановича Михалева, бывшего генерального директора компании. Со слов девушки, когда она только пришла в компанию, было много сомнений — казалось, что говорит неправильно, ничего не знает и не понимает, хотя в теории все было не так уж и тяжело. И даже были моменты, когда хотелось покинуть предприятие.

Однако, благодаря наставнику Евдокия осталась. Именно он убедил хрупкую молодую специалистку, что временные трудности всегда можно скорректировать. Теперь Евдокия уверена, что что-то новое и важное всегда приходит через великий труд преодоления собственных сомнений и страхов.

Коллектив якутских энергетиков желает Евдокии всегда чувствовать драйв и смело шагать навстречу успеху, ставя перед собой новые самые смелые цели. Ведь в любимом деле, общении, семье и есть жизнь!

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.