Услышите сирены — сохраняйте спокойствие

5 марта в Якутии проверят систему оповещения населения.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что 5 марта 2018 года в 10.00 по якутскому времени на территории Республики Саха (Якутия) состоится ежеквартальная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с практическим запуском электросирен в населенных пунктах республики, и перерывом вещания теле- и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) просит жителей республики сохранять спокойствие и прослушать речевые сообщения.