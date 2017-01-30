Услуги юридического обслуживания для жителей Якутска

В наше время люди часто сталкиваются с проблемами юридического характера в отношении недвижимости, земельных участков, раздела имущества, для разрешения которых необходима помощь профессионалов. Одной из самых востребованных компаний в сфере юридических услуг в столице Якутии является Агентство юридического обслуживания, которое оказывает бесплатные консультации, проводит экспертизу документов, правовой аудит, занимается защитой в суде, сопровождением бизнеса и другим

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