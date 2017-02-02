Услуги юридического обслуживания для жителей Якутска

В наше время люди часто сталкиваются с проблемами юридического характера в отношении недвижимости, земельных участков, раздела имущества, для разрешения которых необходима помощь профессионалов. Одной из самых востребованных компаний в сфере юридических услуг в столице Якутии является Агентство юридического обслуживания, которое оказывает бесплатные консультации, проводит экспертизу документов, правовой аудит, занимается защитой в суде, сопровождением бизнеса и другим.

Сергей ПОГОРЕЛОВ (Руководитель Агентства юридического обслуживания)

Наше Агентство юридического обслуживания занимается различной категорией дел, в том числе огромный пласт этих дел связан со спорами, где объектами спора являются недвижимость, земельные участки, объекты недвижимости, коммерческие и жилые, и не жилые помещения. Одной из самых популярных категорий дел в рамках имущественных споров это споры связанные с разделом совместно нажитого имущества. А также мы занимаемся и земельными спорами. По данной категории делаем очень глубокий анализ, который мы проводим. Мы поднимаем архивные документы, ищем истории этих земельных участков, находим старые распоряжения и собранную картину по крупицам уже применяем.

Как отмечают юристы, люди чаще всего обращаются по следующим категориям услуг: недвижимость, земельное правоотношение и имущественные споры. В случае обращения по недвижимости обычно возникают такие вопросы: какие документы необходимо оформить для купли-продажи квартиры, как оформить договор дарения квартиры с правом пожизненного проживания, какова процедура заключения сделки купли-продажи недвижимости, оформление технического паспорта объекта недвижимости. По земельным правоотношениям: как оформить право на участок земли, гараж и землю под ним, какие документы необходимы для регистрации земельного участка, на что обратить внимание при заключении договора купли-продажи земельного участка, как проверить кадастровый номер. А также имущественные споры, при которых возникают вопросы по разделу совместно нажитого супругами имущества при процедуре развода, признание права собственности на квартиры, дома, участки земли, компенсация за нанесение ущерба чужом имуществу, как правильно оформить все бумаги, документы.

Юлия АЛЕКСЕЕВА (Старший менеджер Агентства юридического обслуживания)

На сегодняшний день как вы знаете, не каждый человек ориентируется по правовым вопросам, знают свои права, интересы. В основном приходят люди, у которых действительно имущественный интерес затронуты, нарушены права, в сфере защиты прав потребителей, со стороны административных гражданских трудовых споров. Также к нам приходят люди и по семейным спорам, в интересах несовершеннолетних мы также вопросы решаем. Мы стараемся решить все эти проблемы.

Обратиться в Агентство юридического обслуживания может каждый человек, столкнувшийся с теми или иными проблемами юридического характера. Агентство юридического обслуживания — это результативная правовая помощь, качественное исполнение работы и юридические услуги на высоком уровне. Здесь работают профессионалы своего дела с большим опытом и стажем работы. К каждому клиенту относятся очень внимательно, обязателен индивидуальный подход, заинтересованность в его проблеме, начиная от консультации и заканчивая судебными разбирательствами – квалифицированные специалисты помогут грамотно разрешить возникшую проблемную ситуацию в вашей жизни.

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