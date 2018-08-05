Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды

Об этом сообщила в своем фейсбуке Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии.

В ночь на 4 августа в Улан-Баторе завершила свой жизненный путь якутянка, заслуженный учитель Монголии, кавалер ордена «Полярная Звезда» Монголии Татьяна Иннокентьевна МИХАЙЛОВА, уроженка с. Мытах Горного улуса. В студенческие годы в Иркутске она вышла замуж за монгольского студента и с тех пор Монголия стала ее второй родиной. Она прожила долгую и достойную жизнь. Земляки будем гордиться ею.

Нынче весной во время пресс-тура мы, якутские журналисты, встречались в Улан-Баторе с земляками. На эту встречу Татьяна Иннокентьевна пришла со своей знаменитой дочерью, популярной певицей САРАНТУЕЙ. Обе выступили, были очень рады общению с нами, вместе танцевали якутский осуохай. Сарантуя спела для нас песню из своего репертуара на монгольском языке. Дочь, да и сама Татьяна Иннокентьевна сказали тогда, что она больна.

И вот…

Пусть монгольская земля будет пухом. Светлая память…