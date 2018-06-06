Ущерб от паводка ЖКХ Якутии оценивается в 82 млн рублей

Ущерб, нанесенный стихией объектам жилищно-коммунального хозяйства Якутии, предварительно оценивается в 82 млн рублей. Коммунальщики и энергетики республики в сложнейших условиях проводят аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от паводка.

По предварительным расчетам, во время паводка в Якутии по линии электроэнергетики пострадало 430 опор и 9 км линий электропередач, по объектам коммунального комплекса подтоплено 31,9 км тепловых сетей (3,7 км в воде), 9 котельных (1 в воде).

Предварительный ущерб составил порядка 82 млн рублей. Больше всего пострадали коммунальные объекты Усть-Майского и Верхнеколымского районов.

В Усть-Майском районе во время паводка повреждено 350 опор линий электропередач. Согласно плана-графика полное восстановление электроснабжения поселка Эльдикан по постоянной схеме намечено на июль. В данное время электроснабжение осуществляется по временной схеме.

В Верхнеколымском районе затоплено 10 526 м тепловых сетей. В настоящее время в поселке Зырянка после спада воды оперативно запущены в работу три котельные. Подтопленной остается одна котельная в г. Среднеколымске, сообщили ЯСИА в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

Отметим, что 30 мая вышел первый указ временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева, который касается первоочередных мер по ликвидации последствий наводнения в республике. Напомним, что в этом году на территории Якутии произошло затопление 47 населенных пунктов.