Ушел из жизни знаменитый хирург Якутии

Медицинская общественность Якутии понесла невосполнимую утрату. После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни знаменитый хирург, спасший тысячи детей.

СОБОЛЕВСКИЙ Виктор Феликсович родился 6 сентября 1942 года в г. Комсомольск-на-Амуре в семье военнослужащего. В 1967 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт и направлен на работу в Якутию. В 1967 году открылось детское хирургическое отделение в Детской Республиканской больнице г. Якутска, где молодой хирург Соболевский В.Ф. начал свою трудовую биографию. В 1969-1971 годах прошел обучение в клинической ординатуре на базе ЯГУ, в последующем были специализации в г. Хабаровске, г. Москве.

Виктор Феликсович много и успешно оперировал – это больные с экстренной хирургической патологией, новорожденные с пороками развития, требующие экстренной помощи, объездил все районы Республики по линии санавиации, оказывая квалифицированную помощь детям. С 1970-х годов в детском хирургическом отделении ДРБ впервые начали выполнять операции на легких. Первым энтузиастом в этой нелегкой области – грудной хирургии детского возраста вместе с доцентом Ю.Н. Городовым был Виктор Феликсович. В 1970-80-х годах было много детей с осложнениями деструктивной пневмонии, абсцессами легких. Впервые Соболевским В.Ф. выполнены в нашей Республике операции лобэктомии, декортикации легких, операции при бронхоэктатической болезни, перикардотомии при слипчивых перикардитах, а с 1983 года впервые им в Якутии проведена перевязка боталлова протока у детей, всего выполнено около 20 операций.

Соболевский В.Ф. заведовал отделением детской хирургии ДРБ с 1989 по 1999 годы, очень много сил и знаний было вложено в организацию хирургической службы, в строящийся Центр охраны материнства и детства по открытию и оснащению оперблоков, которые и по сегодняшний день обеспечивают бесперебойную круглосуточную работу Центра. С открытием Центра охраны материнства и детства в 1999 году был назначен заместителем директора по хирургии, а в последующем был назначен заведующим операционным блоком. Виктор Феликсович воспитал целое поколение детских хирургов, его ученики успешно трудятся не только в нашей Республике, но и далеко за ее пределами, являются заслуженными врачами РФ, РС (Я), докторами наук. Виктор Феликсович является мудрым наставником, учителем для всего коллектива детских хирургов. Его труд отмечен присвоением ему в 1989 году звания Заслуженный врач РС (Я), знаком «Гражданская доблесть».

Соболевского В.Ф. всегда отличал творческий подход к работе, новаторство, смелость в принятии решений, коллегиальность. Его знают и уважают детские врачи по всей республике за готовность всегда прийти на помощь, бескорыстие, доброжелательность и понимание. По вызовам санавиации врач Соболевский В.Ф. побывал во всех улусах нашей республики, неоднократно выезжал в командировки с целью оказания практической и методической помощи. Им были составлены основные алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи детям для улусных врачей. Его любят и помнят благодарные родители во всех уголках нашей огромной Республики.

Минздрав Якутии и коллеги выражают соболезнования родным и близким Виктора Феликсовича Соболевского. Мы скорбим вместе с Вами.

Гражданская панихида состоится 2 июня в 12:00 в траурном зале «Некрополь».