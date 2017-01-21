Ушел из жизни ветеран ВОВ и якутской журналистики

Сегодня, 21 января на 89-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, якутской журналистики, печати, кавалер ордена Знак Почёта, заслуженный работник культуры РС (Я), отличник печати, лауреат журналистских премий Лука Гавриилович КОЛЕСОВ.

Выражаем своё глубокое соболезнование дочери, сыну, внукам, правнукам, родне и друзьям по поводу тяжелой утраты любимого отца, дедушки, прадедушки и верного друга. Пусть родная земля станет пухом!

Память о светлом человеке, уважаемом коллеге будет жить в наших сердцах вечно.

Источник: Союз журналистов РС(Я), Совет ветеранов-журналистов.