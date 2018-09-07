Ушел из жизни Александр Силин

Окружная администрация города Якутска, Якутская городская Дума, Совет ветеранов города Якутска, Управление социальной защиты населения и труда города Якутска и общественность города Якутска выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Почетного гражданина города Якутска, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг, Заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), СИЛИНА Александра Семеновича. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

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