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Общество
26 июня 2017, 22:10
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Ушел из жизни профессор Егор Егоров

Сегодня, 26 июня ушел из жизни 80-летний Егор Григорьевич ЕГОРОВ, доктор экономических наук, профессор, государственный деятель, ранее работавший заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия), избранный депутатом Ил Тумэна первого созыва.
В последние годы он испытывал проблемы со здоровьем, перенес операцию в одной из клиник Южной Кореи. Сегодня он ушел из жизни…
Создана соответствующая правительственная комиссия во главе с Владимиром ЕГОРОВЫМ, министром образования и науки.
На заседании правительственной комиссии решено, что гражданская панихида состоится в среду, 28 июня с 11 часов в Якутском научном центре по адресу: Якутск, ул. Петровского, 2.
Поминки состоятся в тот же день с 16 часов в кафе Дома печати.
Выражаем соболезнование родным и близким ушедшего…

СПРАВКА
Егоров Егор Григорьевич
Советник Академии наук РС(Я). Доктор экономических наук (1982), профессор (1986). Действительный член Академии наук РС(Я) с 1993 года.
Родился 1 июля 1936 года в Кюкяйском наслеге Сунтарского района Якутской АССР.
В 1959 году окончил планово-экономический факультет Иркутского института народного хозяйства по специальности «экономист-плановик». В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность основных фондов горной промышленности Северо-Востока СССР» в Институте организации промышленного производства СО АН СССР (г. Новосибирск). В 1982 году стал доктором экономических наук, защитив диссертацию «Методологические проблемы оценки эффективности экономики в районах Севера» в ЦЭНИИ при Госплане РСФСР (г. Москва).
Трудовую деятельность начал в 1959 году в Якутском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР на должности лаборанта, затем старшего лаборанта, младшего научного сотрудника отдела экономики;
С 1963 г. — первый секретарь Якутского ГК ВЛКСМ;
1963-1992 гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий сектором, заместитель директора Института экономики КОПРС ЯФ СО АН СССР.
1992-1994 гг. – заместитель председателя Правительства РС(Я).
1994-2013 гг. – директор ИЭ КОПРС СО АН СССР – Институт региональной экономики Академии наук РС(Я),ФГНУ «Институт региональной экономики Севера».
2013-2014 гг. – советник ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова;
С 2014 г. – советник Академии наук РС(Я).
Область научных интересов: разработка методологии региональных экономических исследований, изучение проблем размещения производительных сил и экономики переходного периода, экономики промышленности, формирования экономической самостоятельности и безопасности в условиях региона Севера.
Е.Г. Егоров внес крупный вклад в разработку теории и практики региональных экономических исследований, обосновал принципы и методы регионального подхода к оценке народнохозяйственной эффективности комплексного освоения природных ресурсов в условиях Севера, доказал необходимость применения теории о рентных отношениях в горной промышленности Якутии.
Разработал научные основы Стратегии и Программы формирования Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, развития золото- и алмазодобывающих промышленных комплексов. Внес творческий вклад в разработку Концепции и Программы перехода Республики Саха (Якутия) на рыночные отношения, обосновал идею о создании и укреплении государственной собственности республики. разработал Концепцию и Программу модернизации региональной экономики в условиях Севера.
Был одним из организаторов института экономики КОПРС СО АН СССР в 1986 году, директором-организатором Института проблем малочисленных народов Севера СО АН СССР в 1991 году. Создал научную школу по региональной экономике Севера.
Е.Г. Егоров – автор порядка 570 научных трудов, в том числе 298 опубликованных, из них 37 монографий. Имеет два патента.
Наиболее значимые публикации:
• Проблемы региональной экономики (на примере Северо-Востока СССР). – Новосибирск, 1979.
• Методологические аспекты исследований экономики Севера. – Новосибирск: Наука, 1987.
• Экономика золото- и алмазопромышленных комплексов в условиях переходного периода (соавтор П.Е. Алексеев). – Новосибирск: Наука, 1997.
• Стратегия модернизации экономики Республики Саха. – Новосибирск: Наука, 2001.
• Север России: экономика, политика, наука. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2006.
Среди его учеников 23 кандидата и 10 докторов наук.
Е.Г. Егоров с 1997 по 2006 гг. был председателем диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций при ИРЭС АН РС(Я), с 1996 по 2001 – председатель ОУС АН РС(Я) по гуманитарным наукам. 2000-2008 гг. – член ОУС СО РАН по экономическим наукам, с 1997 по 2008 гг. – редколлегии Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология». С 2002 по 2008 гг. – член Совета по науке и технической политике при Президенте РС(Я). с 2005 по 2010 гг. – Председатель Комиссии по Государственным премиям РС(Я) в области науки и техники. С 2001 г – член ОУС АН РС(Я) по гуманитарным наукам, с 1996 г. – член редколлегии журнала «Наука и образование».
Действительный член Международной академии регионального развития и сотрудничества.
Заслуженный деятель науки ЯАССР (1985), Заслуженный деятель науки РС (1995), почетный работник науки и техники РФ (2009), заслуженный ветеран СО РАН. Лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники (2001). Почетный гражданин Сунтарского района ЯАССР (1993). Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом «Знак почета» (2003), Золотой медалью Академии наук РС(Я) (1997), знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2006), медалью им. Н.В, Черского и многими другими почетными грамотами.
Избирался народным депутатом Якутского горсовета (1981-1985), Верховного Совета ЯАССР (1990-1992) и Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) (1994-1998).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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