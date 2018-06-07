Ушел из жизни профессор Дмитрий Саввинов

Сегодня научная общественность Якутии прощается с известным ученым, организатором науки и высшего профессионального образования, доктором биологических наук, профессором, академиком Академии наук Республики Саха (Якутия), заслуженным деятелем науки Российской Федерации, отличником образования Республики Саха (Якутия), лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники, Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. А.Е. Кулаковского, Почетным гражданином Амгинского, Верхневилюйского и Нюрбинского улусов Республики Саха (Якутия), ветераном труда и тыла Д.Д.Саввиновым.

Дмитрий Дмитриевич Саввинов — известный ученый России в области мерзлотного почвоведения и прикладной экологии Севера. Важнейшим и актуальным для республики направлением научных исследований Дмитрия Дмитриевича Саввинова было изучение механизмов техногенного воздействия на экосистемы Севера в условиях промышленного и сельскохозяйственного освоения территорий в криолитозоне и в частности Якутии. Под его научным руководством проводились многолетние комплексные экологические исследования по изучению влияния предприятий промышленности на состояние природной среды и здоровья населения в бассейнах рек Вилюй, Алдан, Индигирка, Колыма и др. Было проведено эколого-экономическое районирование территории Республики Саха (Якутия) по степени устойчивости природных комплексов к техногенным воздействиям.

Им внесен большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров республики по биологии, экологии и географии.

Дмитрий Дмитриевич Саввинов – один из организаторов Академии наук Республики Саха (Якутия).

Ушел из жизни ученый, педагог, который пользуется авторитетом и глубоким уважением научного сообщества и общественности республики.