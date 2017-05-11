Ушел из жизни профессор Александр Сафронов

10 мая 2017 года в г. Новосибирске ушел из жизни член-корреспондент Российской академии наук, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия), заслуженный деятель науки РС(Я), доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Федотович САФРОНОВ.

Александр Федотович будет похоронен в г. Якутске, сообщает в своем фейсбуке Ньургуйаана МАКАРОВА, пресс-секретарь ЯНЦ СО РАН.

Информация о гражданской панихиде будет сообщена дополнительно.

Соболезнование можно направлять: Эл. почта- v.a.budugaeva@ipng.ysn.ru; Факс: 8 411 2 39 06 20; 677980, г. Якутск, ул. Петровского, 2 comments powered by HyperComments Источник: https://www.facebook.com/nurguyaana.struchkova?fref=ts

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