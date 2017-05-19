Ушел из жизни народный депутат Якутии

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с прискорбием сообщает о том, что 19 мая 2017 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Афанасьевич Романов.

Жизненный путь Александра Афанасьевича был связан с профессией строителя, выбранной им однажды и всю жизнь. Начав свою трудовую деятельность в 1985 году, он прошел путь от мастера-строителя до первого заместителя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия). Его заслуги отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Награжден Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), присвоены звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», «Заслуженный строитель Республики Саха (Якутия)», присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) им. Ю.Н. Прокопьева в области материального производства. Избирался депутатом районного Совета муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».

В октябре 2013 года Александр Афанасьевич Романов был избран народным депутатом Республики Саха (Якутия), председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству.

До последнего дня он преданно и честно исполнял свой профессиональный долг. Светлая память об Александре Афанасьевиче Романове, талантливом руководителе, профессионале высочайшего уровня и прекрасном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

СПРАВКА

Александр Афанасьевич Романов родился 18 сентября 1963 года.

В 1985 году окончил Якутский государственный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель».

В 2004 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «менеджмент организации».

Трудовая деятельность:

1985 — 1986 гг. — мастер-строитель совхоза «Мегинский»;

1986 — 1989 гг. — прораб по капремонту, мастер совхоза «Мегинский»;

1989 — 1990 гг. — прораб по капитальному строительству совхоза им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова;

1990 — 1991 гг. — инженер-проектировщик II категории проектно-конструкторского бюро Мегино-Кангаласского АПО;

1991 — 1992 гг. — инженер-строитель малого государственного предприятия «Техтюр»;

02.1992 — 10.1992 гг. — старший прораб совхоза «Техтюр»;

1992 — 1993 гг. — инженер по снабжению межхозяйственной передвижной механизированной колонны «Олекминская»;

1993 — 1994 гг. — прораб частного индивидуального предприятия «Эльвира»;

1994 — 1995 гг. — директор частного индивидуального предприятия «Кэскил»;

1995 — 1997 гг. — директор ООО «Эркин»;

1997 .- 2000 гг. — директор по строительству ООО «Радон» общественной организации инвалидов союза «Саха-Чернобыль»;

2000 — 2011 гг. — директор ООО «СУ — 98»;

2011 — 09.2013 гг. — первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);

с 10.2013 г. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству