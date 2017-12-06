Ушел из жизни Иван Данилович Черов

Глава города Якутска А.С. Николаев, председатель Якутской городской Думы А.А. Саввинов, Окружная администрация города Якутска, депутаты Якутской городской Думы выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), города Якутска и Абыйского улуса, государственного и общественного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я) Ивана Даниловича Черова. Его смерть – это невосполнимая утрата для всей Якутии. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Иван Данилович Черов родился 20 июля 1938 года в Мугурдахском наслеге Абыйского района Якутской АССР. Окончил Якутский техникум связи, Якутский государственный университет, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

1961-1962 гг. – заместитель начальника конторы связи;

1962-1972 гг. – второй секретарь, первый секретарь Абыйского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом, первый секретарь Якутского горкома ВЛКСМ;

1972-1980 гг. – заместитель, первый заместитель, председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов;

1980-1983 гг. – первый секретарь Булунского райкома КПСС;

1983-1986 гг. – министр культуры ЯАССР;

1986-1988 гг. – заведующий отделом легкой промышленности и товаров народного потребления Якутского обкома КПСС;

1988-1992 гг. – заместитель председателя Совета Министров ЯАССР;

1992-1994 гг. – министр транспорта и связи Республики Саха (Якутия);

1994 г. – генеральный директор программы экономической зоны развития «Лена»;

1998-2003 гг. – заместитель председателя Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн).

С 2003 года – директор ООО СПФ «Черов и К».

Депутат Верховного Совета ЯАССР IX, X, XI созывов.

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов.

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я). Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Абыйского улуса и города Якутска.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», Почетными грамотами Верховного Совета ЯАССР, медалями.