Ушел из жизни директор музея

Сегодня, 26 июня после продолжительной болезни ушел из жизни Николай Спиридонович ШИШИГИН, директор Музея и Центра хомуса народов мира. Об этом SakhaLife сообщили в министерстве культуры Республики Саха (Якутия).



Это был большой патриот своего дела и очень хороший человек, отметили в минкультуры.