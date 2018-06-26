Ушел из жизни директор музея

Сегодня, 26 июня после продолжительной болезни ушел из жизни Николай Спиридонович ШИШИГИН, директор Музея и Центра хомуса народов мира. Об этом SakhaLife сообщили в министерстве культуры Республики Саха (Якутия).
Это был большой патриот своего дела и очень хороший человек, отметили в минкультуры.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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