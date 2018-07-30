28 июля 2018 года ушел из жизни директор Института физико-технических проблем Севера СО РАН, доктор технических наук, член союза писателей РС(Я) Егор Гаврильевич Старостин.

Е.Г. Старостин – специалист в области строительной теплофизики и геокриологии, энергосберегающих технологий и проектирования инженерных сооружений в условиях криолитозоны. Он теоретически обосновал и разработал новые методы исследований фазового состояния поровой влаги в грунтах и строительных материалах в диапазоне естественного изменения температур в условиях экстремального климата Севера. Им исследованы свойства широкого класса дисперсных материалов: мерзлых грунтов, строительных материалов. Полученные результаты использованы в теплотехнических расчетах при проектировании инженерных сооружений и зданий в условиях криолитозоны.

Он являлся инициатором и руководителем научно-исследовательских проектов СО РАН, РФФИ, активно участвовал в деятельности испытательной лаборатории «Теплофизика», которая проводит сертификационные испытания строительных материалов и конструкций.

Под руководством и личном участии Е.Г. Старостина исследованы теплотехнические параметры жилых и общественных зданий города Якутска. По результатам этих исследований был выявлен значительный перерасход энергии на отопление в зданиях построенных в 1970-1990 гг., были установлены причины его возникновения, предложены меры по его устранению. Результаты этих исследований легли в основу «Территориальных строительных норм по теплозащите зданий», одним из соавторов которых являлся Е.Г. Старостин.

Награды: Заслуженный ветеран СО РАН, Знак «Изобретатель СССР» Знак отличия «Гражданская доблесть», юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с Россией», Почетная Грамота Президиума Сибирского отделения РАН, Почетная грамота Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке, Большая серебряная медаль Гумилева Союза писателей России.

Прощание пройдет 31 июля с 10-30 до 11-30 в траурном зале Некрополь г. Якутск, Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8