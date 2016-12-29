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29 декабря 2016, 15:05
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Ушел из жизни бывший постпред Якутии Иннокентий Игнатьев

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28 декабря 2016 года в Москве на 88 году жизни после тяжелой болезни скончался бывший постпред Якутии в столице, почетный гражданин Якутии, Якутска и Алданского и Мегино-Кангаласского районов республики Иннокентий ИГНАТЬЕВ.

Иннокентий Гаврилович прожил долгую и яркую жизнь. Именно в те годы, когда он был заместителем председателя Республиканского комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Якутской АССР, а затем председателем Комитета при Якутском горисполкоме, было положено начало становления знаменитой Якутской школы вольной борьбы, была проведена Спартакиада народов Якутии, сыгравшая огромную роль в развитии массового физкультурного движения и спорта в республике.

Будучи первым секретарём Якутского горкома комсомола мобилизовал молодёжь на активное участие в сфере производства. Было создано более 200 комсомольско-молодёжных коллективов.

Иннокентий Гаврилович возглавлял Алданский райисполком. Главным направлением его деятельности было повышение роли местных органов власти в решении хозяйственных и социальных вопросов, улучшение методов и стиля работы. Связь с населением, отчётность, гласность, деловитость и требовательность были основным содержанием деятельности исполкома.

Иннокентий Гаврилович добился выхода распоряжения Совета Министров СССР о строительстве в Алдане Дома культуры на 500 мест, аэровокзала и гостиницы на 300 мест. При непосредственном участии райисполкома успешно решались вопросы, связанные с началом строительства Нижне-Куранахского горно-обогатительного комбината, а также обустройства Приленской экспедиции, что позволило выполнить возложенную на неё государством задачу по разведке месторождения урановой руды.

В 1965 году Иннокентий Гаврилович был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров Якутской АССР, курировал вопросы народного образования, высшей школы, науки, культуры и искусства, средств печати и связи, торговли, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и ценообразования.

В области народного образования под его руководством в республике был реализован план по внедрению всеобщего среднего образования. За семь лет было построено более 100 школьных зданий, введены новые учебные корпуса педагогических училищ №1 и № 2 в Якутске, укреплена материально-техническая база Якутского государственного университета и филиала Академии наук.

Отстаивая интересы сферы культуры республики, Иннокентий Гаврилович добился выхода решения Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР о строительстве музыкального и драматических театров, училища искусств, Дворца пионеров. Были построены республиканская библиотека и кинотеатр «Лена», открылся Дом-музей П.А.Ойунского, учреждена премия имени П.А.Ойунского, переведён на русский язык национальный эпос «Олонхо».

В эпоху Игнатьева стало традицией проведение Дней культуры Якутии в различных регионах России, а также «Дней русской культуры» в Якутии с участием выдающихся советских писателей, художников, артистов театра и кино, прославленных творческих коллективов, которые способствовали взаимопроникновению и обогащению культур, укреплению дружбы народов Союза ССР.

Вошли в традицию персональные выставки художников и мастеров прикладного искусства Якутии в Москве и других городах страны. Ведущие художники и скульптуры республики впервые получили в своё распоряжение творческие мастерские. При участии Иннокентия Гавриловича была отремонтирована и открыта галерея для показа произведений западноевропейского искусства, переданных профессором М.Ф.Габышевым в дар республике, а также предоставлено помещение для Музея изобразительного искусства.

Иннокентий Гаврилович уделял пристальное внимание развитию здравоохранения. Повсеместно расширялась сеть медицинских учреждений, поликлиник, участковых и районных больниц. Улучшилось их обеспечение медикаментами, медицинским оборудованием и техникой. В Якутске были построены детская стоматологическая больница, психоневрологическая больница, НИИ туберкулёза, аптечный склад, здание медучилища, в Покровске, Зырянке, Намцах и Майе – каменные райбольницы, в Капитоновке– комплекс Дома престарелых. Началось строительство республиканской больницы.

При непосредственном участии Иннокентия Гавриловича были привлечены необходимые объемы бюджетных средств и выделено соответствующее технологическое оборудование для строительства ретрансляторов по приёму и передаче телевизионного сигнала для всех районов республики.

Для подготовки квалифицированных кадров отраслей народного хозяйства были введены в эксплуатацию здания кооперативного техникума, общежитие для студентов, административное здание потребительского общества «Холбос». Регулярно открывались новые торговые площади, в том числе ряд крупных магазинов в Якутске и районных центрах.

В 1972 году Иннокентию Гавриловичу поручили возглавить Постоянное представительство Совета Министров Якутской АССР при Совете Министров РСФСР в г.Москве. На протяжении двадцати лет он возглавлял оперативный штаб развития Якутии за её пределами. Именно тогда в развитии Якутской АССР произошёл качественный скачок, определились основные пути развития её экономики и становления хозяйства, строительства промышленных центров.

Иннокентий Гаврилович участвовал в подготовке важнейших решений, среди которых особо значимыми были Постановление Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР «О создании Южно-Якутского территориально-производственного комплекса на базе Нерюнгринского месторождения угля» и «О развитии городского хозяйства г. Якутска».
Все базовые отрасли республики – алмазная, золотая и оловодобывающая, угольная промышленность, энергетика, геология, вопросы материально-технического снабжения – всегда были предметом особой заботы Постпредства.

Игнатьев внес ценный вклад в область укрепления межнациональных отношений, пропаганды достижений народного хозяйства, промышленности, науки, образования, культуры и спорта республики. С его подачи многие молодые специалисты, творческие деятели и спортсмены получили дорогу в большую жизнь, в том числе будущие олимпийские чемпионы, прославленные спортсмены Роман Дмитриев и Павел Пинигин.
Более 20 лет Иннокентий Гаврилович по поручению Правительства и Якутского обкома партии возглавлял ежегодную защиту планов развития народного хозяйства и бюджета республики в правительственных органах Союза ССР и РСФСР, а это значит, что каждый объект хозяйственного и культурного назначения проходил через его руки и сердце.

В 1989 г. Игнатьев впервые выдвинул идею строительства Диагностического медицинского центра и Центра по охране материнства и детства. В 1990-е гг. эти планы были реализованы.
Иннокентий Гаврилович проработал в органах государственного управления ровно тридцать лет, двадцать семь из них – в ранге заместителя Председателя Совета Министров Республики.Он избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР шести созывов, а в 1989 году на первых альтернативных выборах был избран Народным депутатом СССР.
С 1992 года Иннокентий Гаврилович – пенсионер союзного значения. Тем не менее, он продолжал работать и в 1992 году стал одним из учредителей АО «СЕВЕР».
В 1995 году Иннокентий Гаврилович был избран Председателем Совета ветеранов-якутян в Москве.
В 2000 году стал одним из учредителей Некоммерческого фонда ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)», где возглавил Попечительский совет.
Благодаря инициативе Иннокентия Гавриловича, которая была поддержана президентом и председателем ПравительстваРеспублики, ветераны, живущие в Москве и области, имеют возможность отдыхать в государственном санатории «Бэс Чагда» и получать материальную помощь.
Вклад Иннокентия Гавриловича Игнатьева в развитие Якутии, России, Союза был высоко оценён. Он награждён тремя орденами «Знак почёта», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Почётными грамотами Верховного Совета Якутской АССР, РСФСР. Ему присвоены звания «Почётный гражданин Республики Саха (Якутия)»,«Заслуженный работник народного хозяйства Якутской АССР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почётный гражданин города Якутска, Алданского и Мегино-Кангаласского районов».
Иннокентия Гавриловича знали в республике и за ее пределами, его исключительные человеческие качества позволили ему обрести много друзей, заслужить любовь семьи и близких.
Справка:
Игнатьев Иннокентий Гаврилович родился 21 ноября 1929 г. в с.Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.
В 1950 г. окончил Якутское педагогическое училище, в 1954 г.- Государственный Институт физической культуры в Москве по специальности «преподаватель физического воспитания».
1954-1955 гг. – преподаватель Якутского педагогического училища.
1955 г. – заместитель председателя республиканского Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров ЯАССР.
1955-1956 гг. – председатель Комитета по физической культуре и спорту при Якутском Горисполкоме.
1956-1959 гг. – I секретарь Якутского Горкома комсомола.
1959-1960 гг. – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Якутского обкома партии.
1960-1962 гг. – слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
1962-1963 гг. – заведующий Домом Политпросвещения Якутского обкома партии.
1963-1965 гг. – председатель Алданского райисполкома.
1965-1972 гг. – первый заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР.
1972-1992 гг. – постоянный представитель Совета Министров Якутской АССР при Совете Министров РСФСР в ранге заместителя Председателя Совета Министров.
С 1992 г.– учредитель ООО «Север», г.Москва.
С 1995 г. – председатель Совета ветеранов-якутян, проживающих в Москве и Московской области.
С 2000 г.– учредитель, глава Попечительского совета Некоммерческого фонда ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)», г.Москва.
Избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР шести созывов, в 1989 г. был избран народным депутатом Верховного Совета Союза ССР.
Награждён тремя орденами «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.», Почётными Грамотами Верховного Совета РСФСР, ЯАССР.
Имел звания: Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, Почётный гражданин Республики Саха (Якутия), Почётный гражданин г. Якутска, Алданского и Мегино-Кангаласского районов.

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Источник: Пресс-служба Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия):
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