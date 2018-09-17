Ушел из жизни автор книг о Николаеве и Кулаковском

15 сентября в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный российский писатель Николай КОНЯЕВ, друг Якутии, автор книг «Продолжение эпоса» о первом президенте Якутии Михаиле НИКОЛАЕВЕ и «Алексей Кулаковский». Об этом сообщила в своем фейсбуке Аита ШАПОШНИКОВА, известная переводчица.

Николай Михайлович Коняев впервые приехал в Якутск в 1995 году на Секретариат Союза писателей России.

Им написана книга «Продолжение эпоса» про карьеру Первого Президента Республики Михаила Ефимовича Николаева. В ходе работы над этой книгой возникла идея нового труда об Алексее Кулаковском.

«Мне было интересно работать над этой книгой, и считаю, что это лучшая моя работа. Кулаковский интересен не только своими произведениями, но и жизнью. Это я и пытался показать читателю. Он принадлежит всему миру. Я считаю, что без Великого поэта мировая культура не совсем полна», — отметил автор.

Книга «Алексей Кулаковский» в 2-х частях стала первой подробной биографией Ексекюляха — великого поэта народа саха в серии «Жизнь замечательных людей». «Книга написана с глубоким знанием дела и проникновением в особенности национальной культуры и обычаев якутов. Писатель при написании книги использовал множество архивных материалов и материалов, представленных родственниками А.Кулаковского.

СПРАВКА

КОНЯЕВ Николай Михайлович

Родился в 1949 году в поселке Вознесенье на берегу Онежского озера.

Закончил Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР.

Работал сварщиком, грузчиком, корреспондентом в многотиражной газете, редактором на киностудии «Беларусьфильм» и в издательстве «Советский писатель» (1984-1986), заведовал отделом прозы в журнале «Нева»(1986 — 1988).

Первый рассказ опубликован в альманахе «Молодой Ленинград» в 1974 году.

Был участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей в 1979 году. Был делегатом VI съезда Союза писателей Российской федерации, IIX и IX съездов писателей России, II и III съездов Международного Сообщества писательских союзов.

Рассказы и книги переводились на английский, немецкий и французский языки.

Романы и повести отмечались премией имени Василия Шукшина, премией имени Андрея Платонова, премией ВЦСПС, годовыми премиями журналов «Наш современник» (дважды), «Молодая гвардия» (дважды), «Север», «Студенческий меридиан», премией «Русская повесть».

Член-корреспондент Международной Славянской академии.

Председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга. Секретарь Союза писателей России.

Член редсоветов журналов «Роман-журнал XXI век», «Образ», «Проза», «Немига литературная», газет «Литературная Россия», «Литературный Петербург», сервера «Русское воскресение».