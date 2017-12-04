Усадьба Атласовых – победитель «Вкуса Якутии – 2017»

На Празднике Строганины, которым завершился Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии», были подведены итоги гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Победу одержал этнокомплекс «Усадьба Атласовых».

За звание победителя «Вкуса Якутии» поборолись рестораны «Тыгын Дархан», «Усадьба Атласовых», «Каре», «Тамерлан», «Хантер», «RENABO», «Тото-Хана», «La Fontaine», «Мацури», «Дикая утка».

Глава города Якутска Айсен Николаев считает, что «Вкус Якутии» вышел на новый уровень развития. «Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» уже известен не только в республике, но и далеко за ее пределами. Растут масштабы конкурса. Оценить якутскую кухню приезжают лучшие шеф-повара из различных регионов России и зарубежных стран. Растет и мастерство наших поваров, качество блюд. Жюри было непросто определить победителя. Я думаю, что такие конкурсы дают серьезный импульс для развития сферы общественного питания», — сказал он на торжественной церемонии награждения победителей.

В этом году председателем жюри выступил шеф-повар ресторана «Муус Хайа», член Национальной Гильдии шеф-поваров России Николай Габышев. Вместе с ним конкурсантов оценивали приглашенные гости: руководитель Федерации рестораторов и отельеров по Новосибирску и Новосибирской области, аттестованный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Владимир Бурковский, заместитель руководителя Федерации рестораторов и отельеров по Новосибирску и Новосибирской области, аттестованный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Анжелика Бурковская, создатель и генеральный директор «PIR EXPO», руководитель международного форума «Завтрак шефа» Елена Меркулова, аттестованный член класса В Международной ассоциации кулинаров (WAKS), автор проекта кулинарной студии «CULINARY ON» Николай Сарычев, шеф повар из Японии, из династии шеф-поваров 19 века, обладатель звезды Мишлена Шибучи Ко и другие.

«Приятно удивлен тем, что в таких суровых условиях замечательный общепит. Здесь есть рестораны на любой вкус – итальянская, японская кухни, рестораны-гриль и многое другое. Нас поразило разнообразие, богатство якутской национальной кухни, особенно жеребятина и рыба. Такого нет ни в одном другом уголке планеты. Якутяне умеют принимать гостей и интересно презентовать блюда. Отрадно, что вы перенимаете опыт своих предков, передаете будущему поколению и тем самым сохраняете традиции своего народа», — поделился впечатлениями от фестиваля руководитель Федерации рестораторов и отельеров по Новосибирску и Новосибирской области, аттестованный судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Владимир Бурковский.

Этнокомплекс «Усадьба Атласовых» принимает участие четвертый год, и уже во второй раз становится победителем. Владелец ресторана, повар Николай Атласов рассказал, что участие в подобных конкурсах дает стимул развиваться дальше.

«Вплотную заниматься кухней я начал четыре года назад. До этого пробовал разные профессии – занимался строительством домов, ремонтом, открывал автомастерскую, ковальный цех. Победа по «Вкусе Якутии» и других подобных конкурсах дает понимание того, что я выбрал правильный путь. После такого высокого признания хочется работать еще усерднее, развиваться», — делится он.

Вся концепция конкурсного меню «Усадьбы Атласовых» носила национальный северный колорит и называлась «Горячие объятия Севера». В основном преобладали холодные закуски из рыбы, оленины и жеребятины. Как отметил Николай Атласов, все блюда, представленные на фестивале, постепенно войдут в ежедневное меню ресторана.

В категории «Этнический ресторан» номинация «За лучший представленный дегустационный сет» досталась ресторану «Тото-Хана», номинация «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете» – пабу «Дикая утка», номинация «За сохранение национальных традиций в приготовлении блюд» — ресторану «Тыгын Дархан».

В категории «Классический ресторан» номинации «За лучший представленный дегустационный сет» удостоился ресторан «Каре», номинации «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете» — ресторан «La Fontaine», номинации «За оригинальность современной подачи в дегустационном сете» — ресторан «RENABO».