Уроженец Якутска возглавит Альфа-банк

Топ-менеджер ВТБ Владимир Верхошинский займет пост главы Альфа-банка, рассказали источники РБК. Сейчас позицию и.о. главного управляющего директора банка занимает Алексей Чухлов, который совмещает ее с постом главного финансиста.

Справка:

Владимир Верхошинский родился в 1981 году в Якутске.

Получил степень MBA в Стэнфорде.

Работал в ЗАО КБ «Ситибанк», московских представительствах инвестиционного фонда VR Capital и консалтинговой компании McKinsey & Company.

В 2009 начал работать в ВТБ, где до 2012 года был начальником управления корпоративного развития и стратегии департамента стратегии и корпоративного развития.

В 2012-2015 годах являлся заместителем президента-председателя правления «Банка Москвы» — куратором розничного бизнеса.

С 2016 года — член правления ВТБ, руководитель розничного бизнеса. Является вице-президентом, членом правления, заместителем президента-председателя правления.