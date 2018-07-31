Уроженец Кобяйского района пойман на краже спиртного

Полицейские задержали злоумышленника, когда тот вернулся на место преступления за «добавкой». Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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