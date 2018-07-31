Уроженец Кобяйского района пойман на краже спиртного

Полицейские задержали злоумышленника, когда тот вернулся на место преступления за «добавкой».
В дежурную часть отдела полиции №1 города Якутска поступило сообщение из ресторана, расположенного в Сайсарском районе, о том, что неизвестный, в ночное время суток, проник в помещение ресторана и похитил часть алкогольной продукции, а затем скрылся.
На следующий день после совершения кражи преступник решил вернуться на место происшествия за «добавкой», однако был пойман сотрудниками полиции.
Сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний уроженец Кобяйского района без определенного места жительства и работы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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