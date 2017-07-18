Контрабандист из Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 11 млн рублей

Следственным подразделением УФСБ по факту незаконного хранения и перевозки драгметаллов возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Республики Ингушетия.
В ходе проведения спецоперации 5 июля задержан гражданин, в автомашине которого в специально оборудованном тайнике обнаружено промышленное золото общим весом более 4,8 кг. Согласно котировке ЦБ РФ стоимость изъятого драгметалла составляет более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Изъятое золото передано в доход государства.comments powered by HyperComments
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