Контрабандист из Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 11 млн рублей

Следственным подразделением УФСБ по факту незаконного хранения и перевозки драгметаллов возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Республики Ингушетия. В ходе проведения спецоперации 5 июля задержан гражданин, в автомашине которого в специально оборудованном тайнике обнаружено промышленное золото общим весом более 4,8 кг. Согласно котировке ЦБ РФ стоимость изъятого драгметалла составляет более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Изъятое золото передано в доход государства. comments powered by HyperComments Какой самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне) Егор БОРИСОВ

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