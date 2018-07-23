Уровень воды в Аргахтахе превысил критическую отметку на полметра

Уровень воды в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии превысил на 44 сантиметра критическую отметку, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства РС (Я).

«В селе затоплены 23 дворовые территории, в которых проживают 92 человека, в том числе 31 ребенок. Жильцы отселены по родственникам», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, произведен плановый отгон крупного рогатого скота и лошадей на незатопляемые территории. Подготовлены 4 пункта временного размещения вместимостью 120 человек.

Ледоход на реке Колыма полностью вышел на прибрежную часть Восточного Сибирского моря. По прогнозам по реке Колыма в ближайшие сутки продолжится незначительный подъем уровня воды.