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Экономика
30 декабря 2016, 15:34
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Уровень собираемости взносов на капремонт более 80%

Уровень собираемости взносов на капремонт на 30 декабря текущего года составил более 80%, об этом сообщила Гульнара АБДУЛЛАЕВА начальник финансово-экономического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

«Что касается формирования системы капремонта, мы видим, что показатели уровня собираемости за 2014, 2015 годы особо не отличаются друг от друга. На сегодняшний день уровень собираемости составил более 80 %, динамика собираемости положительная — это уровень доверия наших граждан к этой системе», — сказала Гульнара Абдуллаева.

Напомним, что уровень собираемости взносов на капремонт по стране составляет 80,5%. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на III всероссийском съезде регоператоров капитального ремонта, который прошел 22 сентября в Московской школе управления «Сколково».

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)
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