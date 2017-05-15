Уроки энергобезопасности «Якутскэнерго» высоко оценили в Министерстве образования РФ

Проект «Якутскэнерго» по профилактике детского энерготравматизма получил диплом 2 степени в номинации «Профориентация» на IV Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее».

Широкая массовая работа «Якутскэнерго» с населением началась в 2009 году. Основной акцент был сделан на детей. С 2011 года положительный опыт своей «дочки» внедрило и «РАО ЭС Востока», которое вовлекло в комплексную программу энергобезопасности все дочерние общества на Дальнем Востоке. В 2015 году работу энергетиков по повышению энергокультуры поддержало Министерством образования Якутии, по соглашению с которым ежегодно утверждается организационный план мероприятий.

Социально ориентированный проект «Программа обучения подрастающего поколения основным энергобезопасности с применением игровых элементов обучения» — не просто идея, опробованная на практике. Учебные курсы «Занятия по теплобезопасности» и «Занятия по электробезопасности» оформлены свидетельствами Роспатента. Один из соавторов и основной куратор проекта детской энергобезопасности в компании «Якутскэнерго» – инженер Управления производственного контроля и охраны труда Евгения Ефременко. Кроме того, она является соавтором базы данных, послужившей основой для мультимедийного комплекса «Охрана труда», используемого на предприятиях компании.

– Профилактика детского энерготравматизма – большая и очень значимая работа, – рассказывает Евгения. – Мы проводим уроки, заинтересовываем ребятишек комиксами, книжками, спектаклями, мультфильмами, конкурсами, викторинами по энергобезопасности. И уделяем на уроках большое внимание вопросу безопасности в целом.

Так в 2016 году мы охватили занятиями по энергобезопасности более 63 тыс. детей. Провели большой объем мероприятий «Энергодозора» в летний период — на площадках в г. Якутске и в районах. Впервые провели общекорпоративный конкурс «Лучшее занятие по энергобезопасности».

В нашей программе самым важным я считаю комплексный подход – на общее дело повышения культуры и грамотности в области энергобезопасности работаю не только я и специалисты по охране труда на предприятиях, а еще более 500 энергетиков на всей территории республики, которые каждые весну и осень идут к ребятам в школы и общаются с ними напрямую.

Диплом 2 степени в конкурсе Министерства образования страны – это наше общее достижение. И я хочу поблагодарить всех своих коллег за активное участие в мероприятиях по энергопросвещению во всех его формах. В этом году нам предстоит не только не сбавлять темпа, уровня и качества мероприятий, но и проводить новые. Конечно, формирование у детей культуры безопасного нахождения вблизи энергообъектов это всеобщая работа по принципу «энергетики-педагоги-родители-дети», и мы приложим максимум усилий, чтобы не допускать детских энерготравм.

Пользуясь случаем я вновь хочу обратиться к родителям. Уважаемые взрослые! С наступлением теплых дней дети больше времени проводят на улице. Не упускайте возможности поговорить с ними, еще и еще раз напомнить о правилах энергобезопасности. СТРОГО-НАСТРОГО ЗАПРЕТИТЕ ИГРАТЬ РЯДОМ С ПОДСТАНЦИЯМИ И ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СТРОЙКАМИ, МЕСТАМИ, ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПРАБОТЫ!

Не будьте равнодушными! Берегите детей! И не только своих – ведь чужих детей не бывает! Не оставайтесь безучастными к фактам потенциального риска. Сообщайте о любых подозрительно висящих проводах в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС «Якутскэнерго» по телефонам: 005, (+7 411 2)21-55-68; по телефону доверия (+7 411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (+7 411 2) 49-84-98.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.