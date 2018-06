В Якутске рано утром 15 июня на улице Пирогова у мечети мусульмане собрались на праздничную молитву в честь Ураза-байрам. Это один из главных праздников в исламе, он длится три дня и знаменует завершение поста в конце священного месяца Рамадан. Улица Пирогова была перекрыта на несколько часов. . Фото из присланного . #sakhalife #Якутск #рамадан #молитва

