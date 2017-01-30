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30 января 2017, 19:56
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Упс в «Сахамедиа». Газеты «Якутия» и «Саха сирэ» поймали на незаконных делах?

Сообщение Национальной тиражной службы:

Выявлен очередной случай незаконного использования знака Национальной тиражной службы в печатных СМИ, на этот раз двойной. Логотип НТС используется на первых страницах газет «Якутия» и «Саха сирэ», издающихся в Якутске ОАО «РИИХ «Сахамедиа».

Еще раз обращаем внимание всех издателей: использовать знак Национальной тиражной службы в своих выходных данных могут только газеты и журналы, заключившие договор о членстве в НТС и выполняющие все условия этого договора, в том числе предоставляющие тиражные декларации и проходящие тиражный аудит.

Национальная тиражная служба заявляет, что газеты «Якутия» и «Саха сирэ» не являются и никогда ранее не являлись членами НТС, а использование ими знака НТС является самовольным и незаконным.

Национальная тиражная служба направила руководителю ОАО «РИИХ «Сахамедиа» и главным редакторам газет «Якутия» и «Саха сирэ» официальные уведомления о незаконности использования знака НТС с требованием незамедлительно убрать наш знак со страниц этих изданий. В случае, если это требование не будет выполнено, НТС обратится в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы по факту нарушения ФЗ №135-ФЗ  от 27.06.2006 г. «О защите конкуренции» и в территориальное управление Роскомнадзора по факту нарушения закона РФ № 2124-1 от 27.12 1991 г. «О средствах массовой информации».

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Источник: http://pressaudit.ru/nepravomernoe-ispolzovanie-znaka-nts/
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