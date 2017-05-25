Упрдор «Вилюй» сообщил, когда установит понтонные мосты

О сроках монтажа наплавных мостов на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй»
ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует пользователей автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» об ориентировочных сроках монтажа наплавных мостов на следующих водотоках:
— через реку Тюкян на км 702+607 – до 10 июня 2017 года;
— через реку Малая-Ботуобуя на км 1151+454 – до 8 июня 2017 года.
В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков монтажа наплавных мостов.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»