Упрдор «Вилюй» сообщил, когда установит понтонные мосты

О сроках монтажа наплавных мостов на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует пользователей автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» об ориентировочных сроках монтажа наплавных мостов на следующих водотоках:

— через реку Тюкян на км 702+607 – до 10 июня 2017 года;

— через реку Малая-Ботуобуя на км 1151+454 – до 8 июня 2017 года.

В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков монтажа наплавных мостов. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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