Упрдор «Вилюй» привело в нормативное состояние 149 км якутской трассы

ФКУ Упрдор «Вилюй» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта три участка автодороги общей протяжённостью 41 км в Горном и Вилюйском районе Якутии, а также три моста через реки Эйим, Дьонкодма и Бойдамон общей длиной почти 85 метров и 25 водопропускных труб по итогам 2017 года. Также отремонтировано 108 км, три моста и 14 водопропускных труб на трассе А-331, сообщает пресс-служба управления.

Федеральные дорожники планируют ввести в эксплуатацию два крупных объекта в 2018 году. Это участки реконструкции автодороги между Якутском и селом Бердигестях Горного района, общей протяженностью 30 км. После завершения работ трасса будет соответствовать III технической категории с двумя полосами движения шириной по 3,5 метров каждая с покрытием из асфальтобетона. В результате спрямления ненормативных углов поворота дороги улучшится видимость и повысится безопасность движения. Кроме того, на участках предусмотрено устройство двух стоянок отдыха.

После капитального ремонта и ремонта к концу этого дорожно-строительного сезона будет приведено в нормативное состояние порядка 130 км автодороги и более 900 метров искусственных сооружений, в том числе шести мостовых переходов.

Также в Нюрбинском районе продолжаются работы по строительству мостового перехода через реку Марха на 756-м км трассы А-331. Кроме возведения моста длиной 560 метров, проект включает реконструкцию шестикилометрового участка трассы. В результате это будет дорога III технической категории с асфальтобетонным покрытием, сообщается на сайте Якутия 24.