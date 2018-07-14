Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных

В мессенджере вастап широкое распространение получил ролик, снятый случайным встречным постояльца Олега, который самовольно покинул Республиканский специализированный дом-интернат для бывших заключенных поселка Ыллымах Алданского района.

Последние месяцы Олег прожил на Томмотской земле, в республиканском интернате для одиноких бывших заключенных. Впервые он попал в зону в молодом возрасте, а сейчас уже перешел 40-летний рубеж. Видимо, порыв к свободе стал для него жизненным кредо. Объясняя, почему он покинул дом-интернат, Олег заявил в камеру мобильного телефона случайного встречного, что жить там было невозможно: мол, истязали меня и били, голодом морили, кровно заработанную пенсию отнимали…

Откровения Олега молниеносно стали достоянием пользователей мессенджера Ватсап. Эмоции тех, кому довелось просмотреть видео, были самые разные – от горячего сочувствия до откровенного скепсиса. А вот работникам интерната пришлось ответить по всей строгости: виртуальное пространство безгранично, и информацию из него черпают не только праздные зеваки. В доме-интернате поселка Ыллымах начались проверки, руководство писало объяснительные, а Олегу задавались все новые и новые вопросы о житье-бытье в специализированном учреждении.



— Ыллымахский интернат является учреждением открытого типа, и того, о чем поведал миру наш проживающий, просто не может быть, – рассказал начальник Управления Социальной защиты населения по Алданскому району В.В. МАЗУРОК. – Интернат поселка Ыллымах мы посещаем регулярно, оцениваем условия быта, общаемся с людьми. Если бы назревал какой-либо конфликт – он был бы заметен ранее. Сложившаяся ситуация не имеет под собой никаких реальных оснований, она стала для всех нас полной неожиданностью!