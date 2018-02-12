Управление образования и  парк «Россия – моя история» будут сотрудничать

В октябре 2017 года в Якутске состоялось торжественное открытие Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в рамках крупнейшего федерального проекта, направленного на формирование сети музейно-выставочных пространств при помощи современных технологий.

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» является живым учебником, в котором собрана вся история страны с древнейших времен до наших дней. Здесь также представлено переплетение истории России и истории Якутии посредством видеопроекционных коллажей, 315 проекторов, 205 touch-панелей, рассказывающих о многовековой истории якутского народа.

В Год новаторства 12 февраля в Малом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Управлением образования города Якутска и Мультимедийным историческим парком «Россия – моя история».

«Исторический парк «Россия — моя история» — это настоящий «живой» учебник истории России, уже полюбившийся учащимся и студентам за свою наглядность и увлекательность. Создание крупного мультимедийного исторического парка на территории города Якутска дает огромную возможность для повышения уровня знаний учащихся, формирования у подрастающего поколения гражданско-патриотического и духовно-нравственного потенциала», — отметил начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Василий Петров.

Со дня открытия Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» его посетили свыше 50 тысяч якутян, половина из которых школьники и студенты. На прошлой неделе здесь прошло чествование 50-ти тысячного посетителя, что говорит о большом интересе среди жителей столицы и республики.

Директор Мультимедийного исторического парка Дмитрий Соловьев сказал, что, несмотря на то, что с открытия музейного комплекса прошло всего три месяца, в его стенах проведено большое количество мероприятий, экскурсий, семинаров. «Большой интерес к экспозициям музейного комплекса проявляют не только школьники и студенты, но и педагогическая общественность. К нам поступает огромное количество заявок от городских школ по проведению классных часов, уроков истории, краеведения, организации экскурсий, проведению факультативных занятий для подготовки к предметным олимпиадам. Символично, что в декабре прошлого года презентован первый учебник по градоведению. «Здравствуй, Якутск!». Мы заинтересованы продолжать тесное сотрудничество с Окружной администрацией, в частности, с Управлением образования, в части просвещения горожан, воспитания уважения к истории своей страны и республики в подрастающем поколении, гражданско- патриотического воспитания молодежи», — отметил Дмитрий Соловьев.

В скором времени на основании подписанного Соглашения будет разработан План совместных действий, направленный на проведение тематических уроков в экспозициях парка, факультативных и элективных занятий по гуманитарным предметам, городских и региональных олимпиад, профориентационной работы с учащимися гуманитарных классов, организации курсов повышения квалификации для учителей истории.