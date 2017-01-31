Управление госалкогольконтроля: антиалкогольная политика положительно повлияла на 46% населения

30 января 2017 года в Управлении госалкогольконтроля РС (Я) прошел публичный отчет перед населением. В нем приняли участие представители органов государственной власти, общественники, предприниматели, СМИ. В этом году впервые к обсуждению подключились жители улусов через средства видеоконференцсвязи.

На территории республики по состоянию на 1 января 2017 года осуществляют свою деятельность 372 юридических лица, которые имеют 393 лицензии в 862 торговых объектах (АППГ 1134). В прошлом году их было на 20% больше. К системе ЕГАИС из действующих организаций розничной торговли алкогольной продукции подключено 99,18 %. Сумма госпошлины, поступившей в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2016 году, составила 34 896 161 рублей.

По сравнению с показателями 9 месяцев 2015 года произошло снижение объемов продажи алкогольной продукции (на 5,2% меньше, чем за АППГ). В частности снижение коснулось крепких спиртных изделий, однако объемы продажи пива увеличились. Также произошло заметное увеличение доли продажи алкогольной продукции, производимой в республике, — отметил Василий ГРИГОРЬЕВ, первый зам руководителя управления.

Управлением госалкогольконтроля РС(Я) проведен 31 совместный рейд с сотрудниками МВД в качестве экспертов. За нарушения законодательства регулирующего оборот алкогольной продукции, выявленные при проведении проверок, наложены административные штрафы на 6 юридических и 12 должностных лиц на сумму 330 тыс. рублей. По результатам проверки торговых объектов всего изъято свыше 300 литров алкогольной продукции. В связи с выявлением нарушений лицензионных требований и условий Управлением приостановлено действие 2 лицензий, решением Федеральной службы Росалкогольрегулирования аннулировано действие 4 лицензий.

Рассмотрено 62 обращения граждан. Все обращения рассмотрены в срок, приняты меры. Надо отметить увеличение количества обращений граждан, что говорит о повышении гражданской активности населения по вопросам алкоголизации и незаконной продажи алкоголя.

Совместно с Информационным центром при Главе Республики Саха (Якутия) было проведено социологическое исследование «Общественное мнение населения Республики Саха (Якутия) о проблеме алкоголизма» с охватом 4 200 респондентов в 14 районах республики. По результатам исследования выявлено, что антиалкогольные меры, проводимые в республике, поддерживают 66% респондентов, не поддерживают 17% и затруднились с ответом 17%. Улучшение ситуации после ограничения времени и мест продажи алкоголя в местах проживания наблюдают 28% опрошенных. За 2016 год 29% респондентов сократили, 11% перестали потреблять алкоголь. Годом ранее 16% перестали потреблять спиртные напитки. Таким образом, антиалкогольная политика положительно повлияла на 46% населения, — подытожила Елена КОЛЕСНИКОВА, зам руководителя управления.

Якутия — один из немногих регионов страны, где законодательно закреплен запрет на продажу алкоголя. На данный момент в республике в 103 населенных пунктах из 437 не ведется реализация алкогольных изделий. Наибольшее количество «трезвых сел» сконцентрировано в Намском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусах. И эта тенденция продолжится, поскольку движение отказывающихся от алкоголя сел набирает обороты. В планах Управления госалкогольконтроля РС (Я) на 2017 год — оказание консультативно-методической помощи муниципальным образованиям по вопросу принятия полного запрета розничной продажи алкогольной продукции и доведение количества сел, принявших полный запрет, до 150, — подчеркнул руководитель ведомства Матвей ЛЫТКИН.