Управление гневом: 5 способов справиться с собой

Рассказываем, как справиться с гневом и не наломать дров в спорах на важные и не очень важные темы. Ведь совсем скоро (уже завтра) предмет спора потеряет свою актуальность, а неприятный осадок, увы, останется.

Не спорим, испытывать гнев — абсолютно нормально и естественно. Однако бывают ситуации, когда подобные эмоциональные состояния с трудом поддаются контролю — человек начинает распаляться и в результате говорит или делает то, о чём впоследствии жалеет. И да, фраза «прости, не смог (ла) сдержаться и немного перегнул (а) палку» уже давно не считается «уважительной причиной».

По сути, почему вообще кто-то должен находиться в эпицентре этого «не сдержался»? Почему кто-то должен выслушивать и терпеть истерики? Всё, хватит. Умение контролировать свои эмоции, в том числе и гнев — это зона вашей ответственности, и перекладывать эту обязанность на других ну никак нельзя. К тому же это просто бессмысленно — вы точно можете сдержаться.

Перед вами инструкция по борьбе с гневом. Хотя «борьба» в этом случае не самое подходящее слово. Скорее так — способы, которые помогут контролировать эти неприятные и слегка взрывоопасные эмоции.

Не миритесь, но признайте

Гнев имеет определённые физические проявления — сердце начинает биться чаще, дыхание перехватывает, кулаки и зубы сжимаются. Тело готовится к «нападению». Как только заметите (читай: ощутите) подобные «симптомы», старайтесь поскорее выйти из тяжёлой ситуации. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать: «мне неприятно это обсуждать, давай вернёмся к разговору позже». Во всяком случае это лучше, чем просто взять и наорать друг на друга.

Если получить отсрочку не удастся, попробуйте перед тем, как ответить и начать гневную тираду, хотя бы досчитать до десяти (или до двадцати). Это поможет справиться с первым — самым сильным — импульсом и мыслить более чётко. И да, выдыхайте — вдох должен быть короче выдоха.

Занимайтесь спортом

Чем больше у вас дел и чем выше уровень стресса, тем чаще вам нужно заниматься спортом (про расслабление после тренировок тоже забывать не стоит). Бег, прогулки, плавание, йога и медитация — вот те виды физической активности, которые помогут вам стать менее раздражительным и вспыльчивым.

Заботьтесь о себе

Не забывайте о себе: убедитесь, что регулярный отдых и полноценный сон такая же важная часть вашего дня, как ответы на письма с красным флажком и рабочие совещания. А вот сигареты и алкоголь, напротив, только усугубят проблемы, связанные с эмоциональной несдержанностью — входящие в их состав вещества притупляют системы торможения и не дают в полной мере контролировать собственные слова и поступки.

Кроме того, не допускайте психологической изоляции — доверительный разговор с близким человеком поможет абстрагироваться и взглянуть на ситуацию со стороны.

Гоните прочь гневные мысли

Не позволяйте токсичным мыслям действовать вам на нервы. Все эти «вечно так происходит» или «к ней/нему относятся лучше, чем ко мне» не дадут вам отвлечься и успокоиться — наоборот, подобные состояния, как магнит, притягивают гнев, злобу и обиду.

Старайтесь избегать фраз, которые включают следующие слова:

всегда («Всегда ты так поступаешь»);

никогда («Ты меня никогда не слушаешь»);

следует / не следует («Тебе не следует так поступать» или «Тебе следует сделать так, как я говорю»);

должен / не должен («Я не должен опаздывать» или «Она должна вести себя иначе»);

нечестно («Это нечестно, что её пригласили, а меня нет»).

Разберитесь с собственными страхами

Часто люди, которым свойственны приступы гнева, тоже страдают от навязчивых страхов и панических приступов. Всё происходящее они воспринимают через призму страха — им кажется, что они в опасности и кто-то намеренно хочет причинить им вред. Именно поэтому появляются злоба и гнев — это защитная реакция, ответ на потенциальную угрозу.

Спросите себя — чего я боюсь? Что меня тревожит? Скорее всего, ответ станет ключом к решению многих ваших проблем. Возможно, вы злитесь на то, что ситуация вышла из-под контроля, и теперь вас могут в чём-то обвинить или обидеть. В любом случае осознание глубинных триггеров гнева поможет вам думать и действовать иначе — более свободно и уверенно.