Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) выражает соболезнования семье Альбины Пестряковой

29 июля 2017 года в возрасте 52 лет безвременно ушла из жизни мать двоих детей, наш товарищ и коллега Пестрякова Альбина Афанасьевна.

Альбина Афанасьевна начала свою карьеру в Управлении ФССП России по Республике Саха (Якутия) в 2003 году с должности судебного пристава-исполнителя, проработав 4 года, была назначена начальником Намского районного отдела судебных приставов — старшим судебным приставом Намского района.

За время службы Альбина Афанасьевна была поощрена в 2011 году Благодарностью ФССП России, в 2013 году награждена Почетной грамотой ФССП России, в 2014 году награждена медалью «За службу» III степени.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) глубоко скорбит по поводу смерти Альбины Афанасьевны и выражает свои соболезнования родным и близким.