Управление дорог провело рейд по парковочным местам Якутска

2 июня Управление дорог Окружной администрации города Якутска совместно с сотрудниками ГИБДД организовало рейд на ул. Ярославского, где недавно были установлены знаки «Работает эвакуатор».

С момента реконструкции улицы Ярославского, здесь возникла проблема, связанная с парковкой автотранспортных средств. Очень часто автолюбители парковались прямо на проезжей части, создавая препятствия для движения других автотранспортных средств и угрозу для возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Для решения данной проблемы на отдельных участках улицы Ярославского были установлены знаки «Работает эвакуатор».

«Этот знак распространяется на все транспортные средства, для мониторинга используется система «Паркон». В ходе рейда на участках улицы Ярославского было выявлено, что несмотря на использование данной системы и установленного знака, некоторое количество автолюбителей все равно продолжает парковаться в неположенных местах. Отныне те машины, которые были припаркованы вопреки установленным знакам в неположенных местах будут вывозиться эвакуатором на штрафстоянку», — прокомментировал начальник Управления дорог Окружной администрации города Якутска Валерий Домотов.

В настоящее время знаки «Работает эвакуатор» установлены на проблемных участках улиц Кирова (дом №18), Курашова (возле кинотеатра «Центральный), Аммосова (на пересечении пр. Ленина и ул. Орджоникидзе), Ярославского.

На участках вышеперечисленных улиц для удобства водителей были созданы специальные парковочные места. Поэтому на данных участках за нарушение правил правильной парковки автотранспортные средства будут вывозиться на штрафстоянку.

Управление дорог совместно с сотрудниками ГИБДД планирует проводить такие рейдовые мероприятия на постоянной основе.