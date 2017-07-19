Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) посетила СИЗО-1 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) посетила несовершеннолетних в СИЗО-1. Сопровождали ее начальник Управления Владислав Дзюба, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Анастасия Потапова и временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 Иван Иванов.

В ходе визита детский омбудсмен побеседовала с руководителем территориального органа, обсудив все интересующие ее вопросы в области соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе, после чего был произведен обход территории учреждения. Уполномоченному по правам ребенка показали условия содержания данной категории лиц, учебный класс, библиотеку, комнату проведения досуга, медицинскую часть, после чего она провела беседу непосредственно с самими подростками. Она интересовалась коммунально-бытовыми условиями содержания, качеством питания, возможностью получения образования и поддержанием социальных связей с родственниками. Также, до несовершеннолетних была доведена информация о возможности личного обращения в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

В ходе посещения СИЗО-1 Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) заявлений и жалоб от подростков о нарушении их прав не поступило, замечаний нет.

В рамках посещения следственного изолятора № 1 руководитель территориального органа УФСИН и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) подписали соглашение об организация взаимодействия сторон, по вопросам оказания поддержки и развития воспитательных и реабилитационных мер в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе и осужденных без лишения свободы, а также улучшения условий содержания в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).