Уполномоченный по правам человека в Якутии выяснит причину инцидента в колонии №1

Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева проводит проверку в связи с объявлением заключенными голодовки в колонии Якутска из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом она сообщила ТАСС.

«Сегодня мною начата проверка в исправительной колонии №1 Якутии. Встретилась с каждым осужденным во всех камерах штрафного изолятора, поговорила с каждым. Осуществлен прием осужденных, отобраны письменные заявления», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время «идет проверка поступивших материалов», будут «инициированы обращения». «Результаты проверки сообщим дополнительно», — добавила Гурьева.

5 декабря в колонии №1 в Якутске семь заключенных объявили голодовку, четверо из них зашили себе рты в знак протеста против плохих условий содержания.