Уполномоченный по правам человека в Якутии проверила колонии

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева в сопровождении начальника УФСИН Владислава Дзюбы и других сотрудников посетила исправительные колонии № 1 и № 3, где проверила условия отбывания уголовного наказания осужденными.

В исправительной колонии № 3 Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) посетила общежития отрядов осужденных, в том числе на охраняемом изолированном участке особого режима, и другие объекты. После чего ответила на вопросы осужденных, которых интересовали вопросы зачета в общий срок наказания сроков пребывания в следственном изоляторе, обеспечения жильем после освобождения и другие.

В исправительной колонии № 1 Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) осмотрела камеры в штрафном изоляторе, проверила медицинские карты осужденных и их обеспеченность вещевым имуществом и постельными принадлежностями, а также провела личный прием осужденных.