УОР им. Р.М. Дмитриева задолжало предпринимателю более 1 млн рублей

Прокуратура г. Якутска провела проверку по обращению предпринимателя о неисполнении государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева» обязательств по оплате выполненных работ.

Установлено, что в октябре 2017 года между названным государственным учреждением и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на оказание услуг по организации питания на сумму более 4 млн. руб.

Индивидуальный предприниматель исполнил свои обязательства в полном объеме, однако в нарушение условий контракта и положений Закона о контрактной системе, государственное учреждение оплату по контракту произвело частично, в результате чего перед предпринимателем образовалась задолженность на сумму более 1 190 тыс. руб.

В целях защиты прав субъекта предпринимательской деятельности прокуратура города внесла директору образовательного учреждения представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.