Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха города Якутска стартовала серия научно-публицистических встреч «Open. лекции». Открыл образовательный проект профессор кафедры философии Северо-Восточного федерального университета Виктор Михайлов.

Он выступил с темой вузовской дисциплины «философия» – о прошлом, настоящем и будущем. За 50 минут слушатели погрузились в атмосферу университета. По словам профессора Виктора Михайлова, проект приближает людей к академической науке, главное, университет становится открытым жителям и гостям столицы.

«Сегодня я, как вузовский педагог с почти сорокалетним стажем, хотел бы поделиться своими размышлениями о преподавании дисциплины сорок-пятьдесят лет назад. Это будет жанр своеобразный, ностальгический. Меня интересует, как молодому поколению будут преподавать дисциплину философии. Что останется незыблемым, а что будет меняться? – начал лекцию профессор. – Здесь слушатели с опытом помнят, как философия у нас назвалась «марксизмом» и «ленинизмом», «диалектическим материализмом» и «марксистской ленинской философией».

Виктор Михайлов сделал обзор этапов развития науки философии, в том числе и как дисциплины высшего образования, останавливаясь на важных моментах – понятиях и определениях, которые люди встречают в своей ежедневной жизни. Лекцию проекта университета на свежем воздухе слушали люди разного возраста: студенты, молодые специалисты, работающие и пенсионеры, молодые родители с детьми.

Науку в массы – именно такую миссию поддерживают те, кто работают в области образования и науки, развития и формирования ценностей этих сфер. Такого же мнения придерживается партнер проекта – Российское общество «Знание». «Рады, что жители столицы проявили интерес. То, что люди посвятили свое время такому мероприятию, говорит об их отношении к знаниям и их приоритетах», – сказал председатель правления Петр Николаев.

Добавим, что партнерами лектория выступают Центральный парк культуры и отдыха города Якутска и редакция газеты «Якутск вечерний».

Следующая лекция будет посвящена костным и суставным заболеваниям населения Якутии − перед слушателями выступит доктор медицинских наук, профессор Медицинского института СВФУ Геннадий Пальшин.