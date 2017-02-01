Уникальный проект по истории освоения Дальнего Востока продолжает презентацию по регионам России

После успешных презентаций в гг. Якутск, Владивосток, Фокино, Находка новые тома «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» исторического альбома «Пути великих свершений» представили широкому кругу общественности г. Биробиджана.

Мероприятие прошло 31 января при поддержке Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП ДВО РАН).

На презентацию собрались краеведы, историки, члены Русского географического общества, преподаватели и студенты и просто небезразличные к истории Дальнего Востока местные жители.

Открывая презентацию, заведующий лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП ДВО РАН Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН В.С. ГУРЕВИЧ отметил уникальность проекта для истории Дальнего Востока, бесспорную заслугу авторского коллектива в подаче материала, в оформлении альбома, за возможность увидеть полузабытые исторические очерки, архивные материалы и чертежи участников походов, экспедиций. А при осуществлении планов творческого коллектива о создании по материалам альбома историко-документального фильма об освоении Дальнего Востока все более обширная зрительская аудитория сможет узнать о ярких, судьбоносных, исторических событиях в освоении Востока России.