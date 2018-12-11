Уникальный опыт Центра «Сосновый бор» высоко оценили педагоги из Сахалина

Общие компоненты основного и дополнительного образования, выработанные в партнерском сотрудничестве, способствуют созданию развивающей среды и для детей, и для педагогов. Сетевое взаимодействие образовательных организаций всегда бросает стратегические вызовы и определяет новые подходы в своем развитии.

7 декабря с целью повышения квалификации и ознакомления с системой работы с одаренными детьми в Республику Саха (Якутия) прибыла делегация учителей математики Сахалинской области. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подготовило для коллег из Сахалина насыщенную программу пребывания на земле Олонхо: курсы повышения квалификации в Институте развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского, выезд в Малую академию наук, посещение детского технопарка «Кванториум», Технопарка «Якутия», открытых занятий в Якутской городской национальной гимназии, а также культурные походы в музеи и Сокровищницу Республики Саха (Якутия).

Делегация разместилась в Центре «Сосновый бор», где сегодня, 11 декабря, для гостей была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой заместитель директора по УВР Вера Петровна Бетюнская рассказала о деятельности Центра и интеграции образования и оздоровления.

Педагог дополнительного образования по английскому языку, получивший в этом году звание лауреата республиканского этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2018» Валерий Валерьевич Ордахов, больше известный как Мr. V., провел для учителей воркшоп на тему «Открытое образование — школа будущего», состоящий из модулей «Профиль ученика», «Дивергентное мышление», «Эффект домино», «Perception. Восприятие», «Исследование в действии» и «Концептуальное коллективное планирование».

Программа воркшопа была направлена на совершенствование основных профессиональных компетенций педагогов и руководящих работников образовательных организаций при интеграции общего и дополнительного образования. Мr. V. поделился опытом своей работы и показал, какие технологии и приемы Международного бакалавриата можно применять в современном обучении.

По мнению Середы Татьяны Юрьевны, учителя математики, заместителя директора Южно-Сахалинской школы № 8, урок прошел в очень необычном формате и всем очень понравился:

«В доступной форме и очень занимательно были изложены принципы образования. Достаточно интересно, поэтому что многие вещи из элементарных кажутся нам глобальными. И если их применять в более широком масштабе, я думаю, что будет высокая результативность работы всех учителей в масштабах страны и всего мира. Я считаю, это вполне реально».

Высоко оценив работу коллектива, Татьяна Юрьевна отметила, что в Центре «Сосновый бор» с успехом совмещаются процессы оздоровления и обучения.