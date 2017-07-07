Уникальное чучело носорога Саши представлено в Якутске

6 июля 2017 года в местности «Орто Дойду» Хангаласского района в рамках II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» состоялась презентация чучела носорожка Саши.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетили презентацию. Президент Академии наук Якутии Игорь Колодезников поприветствовал гостей и рассказал об экспозиции и о каждом экспонате, представленном на выставке.

В частности, Игорь Иннокентьевич рассказал о специфике якутской природы, которая позволяет палеонтологам совершать подобные уникальные находки, как нигде более в мире, о представителях палеофауны Якутии, о работе отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук. В частности мозг мамонта Юка был подвергнут томографическим исследованиям и сравнен с мозгом современного африканского слона. Разработан и запатентован препарат для бальзамирования объектов мамонтовой фауны, с использованием которого в течение года хранился главный экспонат выставки – носорожек Саша.