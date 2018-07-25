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Культура & Образование
25 июля 2018, 17:50
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Уникальная скульптура «Якутия — Родине» в Ленском районе может стать брендом республики

На прошлой неделе в Ленском районе с рабочим визитом побывал Гаврил Терентьев, руководитель отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. Он рассказал о своей работе, о цели своего визита и поделился с нами тем, какие объекты привлекли его внимание.

— Наш департамент был создан в 2016 году по указу Главы республики. С тех пор органы охраны памятников должны быть самостоятельным органом исполнительной власти. Это было сделано в связи с утратой более 1000 памятников в России за последний десятилетие. В основные наши полномочия входит государственная охрана (постановка на государственную охрану объектов культурного наследия, т.е. выявление и регистрация объектов), государственный надзор (проверка состояния памятников каждые 5 лет), сохранение (ремонтно-реставрационные работы), использование (утверждение охранных обязательств и вручение его собственникам), популяризация объектов культурного наследия.

Памятник Великой Отечественной войне в городе Ленске, который был взят под охрану в 1976 году, с 2002 года автоматически считается включенным в единый государственный реестр. Каждый раз, когда я езжу по районам, стараюсь встречаться с представителями управления культуры, главами поселений, чтобы объяснить общую политику области охраны памятников. В ходе разговора с начальником управления культуры Светланой Кударьузнал, что в Ленском районе есть церковь в селе Нюя. При этом все объекты религиозного назначения дореволюционной постройки по поручению Владимира Путина должны включить в единый государственный реестр. Всего по Якутии на данный момент 41 такой объект, из них 26 мы уже взяли под охрану, включили в реестр, по остальным еще ведутся работы. Съездил туда, посмотрел, конечно, он не в лучшем состоянии, но данный объект можно восстановить. Поговорил с заместителем главы Нюйского наслега и донес до её сведения, что объект необходимо поставить на государственную охрану. Руководители должны собрать пакет документов для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия и тогда он будет под охраной.

Посмотрел дом купчихи 1 гильдии Анны Громовой в поселке Витим, мы давно знали, что есть такой дом, но никак добраться не могли. По нему у нас почти все документы имеются. Для включения в перечень не хватало лишь моего выезда. В законе сказано, что без физического выезда органов охраны памятников, включение в перечень невозможно. Съездил, удостоверился, что реально такой объект существует. Дом Громовых состоит из двух зданий. Одно здание в неудовлетворительном состоянии, второе — просто в плохом состоянии. По приезду в Якутск, необходимо сделать акт установления историко-культурной ценности и включить его в перечень выявленных объектов, после одобрения общественного Совета в сентябре. Мы попытаемся его включить в план ремонтно-реставрационных работ, за счет создаваемого фонда к 100-летию ЯАССР.

С заместителем главы района мы говорили о том, что ремонтно-реставрационные работы этого дома нужно включить в план мероприятий 400-летия поселка Витим, который будет в 2021 году. Управление культуры хочет этот дом, после реставрационных работ, использовать как музей, они хотят полностью восстановить интерьер дома, как прежде было в быту.

После посещения этих двух населенных пунктов я пришел к выводу, что некоторая их часть может быть признана историческим поселением республиканского значения. Это означает, что если на территории имеется минимум два объекта культурного наследия, в целях их сохранения можно территорию возле этих объектов признать историческим поселением. Например, в Витиме территория возле дома Громовых, или в Нюе улица, где стоит церковь. Это даст новое дыхание прилегающей территории. Новые постройки на ней должны быть похожи по архитектуре на эти объекты культурного наследия, например,  как Старый город в Якутске. По прошествии нескольких лет, этот район может стать красивым туристическим местом.

Я увидел здесь уникальный объект, о котором был наслышан. Это скульптура «Якутия-Родине», расположенный в пяти километрах ниже по течению реки Лена от поселка Пеледуй Ленского района.  Автором памятника является Андрей Свистунов, который был мастером производства в ГПТУ № 6. Строительство памятника началось в 1972 году на территории училища. Сначала предполагалось, что памятник будет высотой 14 метров и в голове памятника будет ресторан, но из-за нехватки средств, скульптура была уменьшена до 7,5 метров. Об этом впервые я узнал в 2014 году из СМИ. Тогда памятник невозможно было поставить на государственную охрану, так как еще не прошло 40 лет с момента постройки. В этом году поступило заявление о взятии под государственную охрану от Центра культуры поселка Пеледуй.

Мы осмотрели памятник. Впечатляет сильно. Безусловно, является произведением монументального искусства. Расположен на высоте 101 метр над уровнем реки, высота — 7,5 м, ширина — 6 м. Меня удивляет, как они его установили. Мы сами еле поднялись и спустились. Подобного памятника в Якутии, точно нет, и, возможно, даже по Дальнему Востоку. Свистунов построил его с четырьмя студентами.  Есть официальная версия, что по замыслу Свистунова, памятник символизирует тяжелый труд алмазодобытчиков, ведь в руке памятника алмаз, в другой — кирка.

Есть и неофициальная версия: местные данный памятник называют «Якутка». Говорят, Свистунов был влюблен в якутскую девушку, и чтобы ее впечатлить, сделал этот памятник. Я думаю, что только сам автор, если он жив, может сказать  о смысле его произведения. Свистунов в советское время уехал, никто не знает его дальнейшую судьбу. Мы попытаемся его скульптуру сделать памятником федерального значения. По предварительным данным, памятник в плохом состоянии, но это точно могут сказать специализированные организации по монументальным памятникам. Потребуется комплексное инженерно-техническое обследование и его дальнейшая реставрация. Так как скульптура находится на межселенной территории, за неё будет отвечать район. Мы будем способствовать тому, чтобы район взял его под муниципальную собственность, отремонтировал и отреставрировал. По Конституции РФ, к культурным ценностям должен быть доступ: поэтому может потребоваться установка лестницы и смотровой площадки. Я считаю, что этот памятник должен быть брендом Якутии, таких уникальных объектов нигде не видел. Дома домами, это наша работа, но обнаружить такой памятник — это уникально.

Источник: Ulus Media. Автор: Айаал МАРТЫНОВ. Фото из архива Г. Терентьева, http://ulus.media/2018/07/24/unikalnaya-skulptura-yakutiya-rodine-v-lenskom-rayone-mozhet-stat-brendom-respubliki/
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