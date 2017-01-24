Улыбка и оскал фортуны. Проверка на честность

В ОМВД России по Алданскому району обратился владелец пластиковой карты, с которой была списана крупная сумма денежных средств в размере 172 000 рублей.

По горячим следам с помощью системы видеонаблюдения был установлен 31-летний местный житель, который пояснил, что, прогуливаясь по дворам, он увидел в снегу барсетку черного цвета, подняв ее он обнаружил две пластиковые карты рядом с которыми лежал пин-код. Тут же возник умысел проверить данные карты на наличие денежных средств. Пройдя до банкомата, снял с одной из карт от которой был пин-код 172000 рублей, после чего данную карту уничтожил, разломив ее пополам. Денежные средства потратил на личные нужды, приобретал продукты питания, ходил в увеселительные заведения, кафе.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.