Улицы Жорницкого и Петра Алексеева вскоре будут открыты для проезда

Глава города проинспектировал ход работ по ремонту и реконструкции улиц Жорницкого и П. Алексеева.

По информации МКУ «Главстрой» ремонтные работы на участке ул. Жорницкого от ул. Строителей до Объездного шоссе будут завершены до 15 августа, после чего начнутся работы по капитальному ремонту Хатын-Юряхского шоссе на участке от Объездного шоссе до ул. Курнатовского. Участок улицы Петра Алексеева от ул. Лермонтова до ул. Пирогова планируется завершить до конца августа.

«По ремонту улично-дорожной сети ведутся очень серьезные работы. Мы благодарны жителям города Якутска за то, что они с пониманием относятся к перекрытию городских артерий. Дорожники гарантируют, что в течение месяца на этих участках основные работы будут выполнены и дороги откроются для проезда. Впереди достаточно большой объем работы: будет ремонтироваться часть Хатын-Юряхского шоссе, Объездное шоссе от ул. Новопортовской до ул. Жорницкого, поэтому дорожники не расслабляются. Мы будем вести серьезный контроль за качеством проделанных работ», — сказал глава города.