Улицу Пирогова перекроют в связи с празднованием Курбан Байрама

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 21 августа 2018 года в рамках проведения праздничной молитвы «Курбан Байрам», в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Пирогова: от пересечения улицы Пирогова и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Пирогова и улицы Жорницкого, 21 августа 2018 года с 06:00 часов до 10:00 часов.

Автобусный маршрут №15 будет осуществлять движения в объезд улицы Пирогова по улице Ушакова.