Украл, выпил, в тюрьму — план действий вора из Ленска

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратился 42-летний местный житель г. Ленск с заявлением о краже личного имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 38-летний безработный мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый в день происшествия проходил мимо частного дома и, заметив, что хозяев нет, решил совершить кражу. Он перелез через забор, найденной во дворе металлической трубой сломал замок от контейнера, откуда забрал электропилу. Затем он, сломав навесной замок, проник в дом, похитил оттуда электрическую сковороду и автомобильный аккумулятор. Похищенное он сбыл случайным прохожим за 5 000 рублей, вырученные денежные средства потратил на покупку алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.